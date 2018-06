USA-börser: Netflix på ny rekordnivå

På bolagsfronten steg Game Stop 3,6 procent. Detta efter att ha varit i samtal kring ett övertagande. Under måndagen blev det känt att rådgivare för en affär anlitats enligt uppgifter från Reuters.

Tesla stärktes 3,5 procent under måndagen men på tisdagen var utvecklingen desto sämre och aktien försvagades knappt 5 procent. I ett mejl till bolagets anställda skrev vd Elon Musk att Tesla utsatts för ett "omfattande och skadligt sabotage". Det rapporterar CNBC. Enligt uppgifter ska en anställd gjort ändringar i tillverkningssystem och skickat känslig data till utomstående.

Svag utveckling noterades även inom tekniksektorn. Twitter och Facebook retirerade 2,3 respektive 0,4 procent.

På råvarumarknaden sjönk oljan efter breda uppgångar under måndagen. På fredag inleds ett Opec-möte där delegaterna kommer att diskutera produktionskvoter. Även Ryssland deltar och har i ett uttalande framfört att de gärna ser att en produktionsökning på 1,5 miljoner fat per dag. Enligt Alexander Novak, den ryska energiministern, är marknaden nu i balans och en säsongsbetonad ökad efterfrågan kan komma att leda till ett underskott under nästa kvartal om inte Opec agerar.