USA-börser: Nätauktionsjätten rusar

Bland enskilda aktier var nätauktionsjätten Ebay bland de största vinnarna och ökade 13,9 procent. Ebay meddelade sent på onsdagen att bolaget har planer på att ta över avgörande betalningshanteringar från Paypal. Paypal har tagit hand om betalningarna sedan 2015 efter en överenskommelse då bolaget delades upp.

Uppåt gick både Qorvo och Facebook efter rapportsläpp på onsdagskvällen.

Qorvo steg 15,8 procent efter att ha släppt bättre rapporter än förväntat medan Facebook ökade 3 procent efter att ha redovisat en dubbelsiffrig prisutveckling för annonser. Aktien sjönk däremot initialt efter att bolaget rapporterat om en minskning i användarsiffror.

Nedåt gick det för Alibaba efter offentliggörande att bolaget kommit överens med Ant Small och Micro Financial Services om en affär där Alibaba köper 33 procent av aktierna i Ant Financial. Albiabas kassa kommer däremot inte att påverkas av transaktionen. Efter affären genomförts kommer Ant Financial sluta betala royalties och avgifter från tekniktjänser till Albiaba. Dessa kostnader har uppgått till 37,5 procent av Ant Financials resultat före skatt.

Alibaba släppte även en rapport för det tredje kvartalet som var starkare än förväntat och aktien handlades ned 3,4 procent.