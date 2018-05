USA-börser: Lägre oljepriser tyngde börserna

Oljeprisraset utlöstes tidigt under fredagen efter att Saudiarabien sagt att de kan komma att lätta på sina produktionsbegränsningar. WTI-oljan var ned med 4,5 procent till nivåer som rådde i början av maj.

Bland branscherna i S&P500 var det mest nedåt om än i små rörelser. Fastigheter noterades något på plus liksom konsumentrelaterade branscher medan övriga låg på minus.

"Debatten om att restriktioner kan lösas upp utesluter all form av förnyad prisuppgång" sade en analytiker på Commerzbank.

Aktien steg med drygt 20 procent efter en rapport som andades förbättringar. Bolaget har under tre kvartal i rad uppvisat negativ jämförande försäljning. Så också under det senaste men till lägre grad vilket fick stöd av uttalanden från vd Richard Johnson som sa att bolaget ska nå tillväxt under 2018. Bolaget visade även upp förbättringar i sitt lager vilket marknaden hyllade.