USA-börser: Handelsoro väntas tynga index

Under måndagen återhämtades en nedgång och S&P 500 slutade ned 0,2 procent. Även fredagens handel förra veckan tyngdes av handelsoro då S&P 500 sjönk med 0,1 procent.

Marknaden lär även rikta blickarna mot det kommande Opec-mötet som inleds på fredag, där delegaterna kommer att diskutera produktionskvoter. Även Ryssland deltar och har i ett uttalande framfört att de gärna ser att en produktionsökning på 1,5 miljoner fat per dag. Enligt Alexander Novak, den ryska energiministern, är marknaden nu i balans och en säsongsbetonad ökad efterfrågan kan komma att leda till ett underskott under nästa kvartal om inte Opec agerar.

En återhämtning i oljepriset sågs under måndagen för att under tisdagen sjunka igen. Brent-terminen har sjunkit med 0,5 procent till 75 dollar per fat.