USA-börser: Fed-chefens hot sänkte Wall Street

På aktiemarknaden tappade kabelbolaget Comcast över 7 procent efter att ha lagt ett konkurrerande bud på brittiska mediebolaget Sky. Tidigare har Fox, som ägs av Rupert Murdoch, varit intresserad av att ta kontrollen över Sky. Med i leken är även Disney som tidigare visat intresse av att ta över Sky News.

Klädkedjan Macy's avancerade 3,5 procent efter en bättre rapport än väntat. Bolaget uppvisade en stark försäljning under det senaste kvartalet och uppger att det även kommer att hålla i sig under inledningen av 2018. Macy's har under flera kvartal visat negativ jämförbar försäljning men bolagets vd lovar i rapporten att återgå till tillväxt under 2018.