USA-börser: Falskt Putin-konto sänker Twitters aktie

De ledande New York-börserna inledde med sjunkande kurser på torsdagen, efter onsdagens kraftiga uppgångar. Blickarna riktas mot helgens G20-möte där Donald Trump ska träffa Kinas president Xi Jinping. Under torsdagen skrev den amerikanska presidenten på Twitter att "miljarder dollar strömmar in i USA:s skattkista på grund av tullarna mot Kina, och det är en lång bit kvar".