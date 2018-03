USA-börser: Fall för Facebook väntas i öppningen

Strax före klockan 14.00 var terminen för Dow Jones industriindex oförändrad. Terminen för S&P 500 steg 0,1 procent medan terminen för Nasdaqs kompositindex var oförändrad.

På måndagen föll USA-börserna och både Dow Jones industriindex och S&P 500 backade 1,4 procent. Nasdaqs kompositindex föll 1,8 procent.

Facebook fick på måndagen genomlida sin största nedgång under en dag sedan 2014 på grund av ärendet med analysföretaget Cambridge Analytica, som fått tillgång till användardata från 50 miljoner Facebookkonton. Aktien tappade nästan 40 miljarder dollar, 325 miljarder kronor, av sitt börsvärde på måndagen. Facebook ska enligt nättidningen The Verge hålla ett extrainsatt möte för alla sina anställda senare under tisdagen.