USA-börser: Dämpad öppningshandel väntas

Goldman Sachs upprepar rekommendationen sälj för Tesla. Riktkursen på 6 månader sätts till 210 dollar per aktie. Goldman Sachs ser negativt på bolagets möjlighet att nå mål för produktion och marginaler. Risken för ett bakslag är stort menar investmentbanken. Dessutom framhålls marknaden som utmanande då konkurrensen ökat. Utfasning av skattelättnader för Teslas kunder tillsammans med trender i marknaden kan inverka negativt på lönsamheten.

Oljepriset fortsätter upp och WTI nådde under tisdagen över 71 dollar per fat. En nivå som senast sågs 11 juli i år. En storm har svept in på gulfkusten vilket hotar utbudet. Enligt energiorganisationen EIA, står gulfkusten för 17 procent av produktionen av råolja i USA.

Vid kl 16 väntas statistik då inköpschefer väntas ge signal om vart konjunkturen är på väg för den amerikanska marknaden.