USA: Accepterar inte Kinas översitteri

Den amerikanske försvarsministern klargjorde även att USA kommer att fortsätta att upprätthålla status quo beträffande Taiwans öde.

Uttalandet kommer efter att USA under förra veckan hade bjudit in Kinas försvarsminister Li Shangfu till ett samtal med Austin i samband med försvarstoppmötet – och Kina därefter ställt in mötet.

”Ni har hört mig tala ett antal gånger om vikten av att länder med betydande kapacitet kan tala med varandra för att vi ska kunna hantera kriser”, sa Austin under mötet i Singapore.