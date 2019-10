Vinstvarnande ståljättens finanschef slutar

I samband med det aviserade finanschefsbytet skriver US Steel också i ett separat pressmeddelande att det antar en ny operativ modell och organisationsstruktur för att påskynda den strategiska omvandlingen.

Med initiativet förväntar sig företaget kunna minska kostnader och få företagsstrukturen i linje med tidigare aviserade investeringar i avancerad tillverkning, heter det.

US Steel vinstvarnade den 19 september i år och hänvisade bland annat till en försämrad marknad i Europa. Guidningen för justerat ebitda sänktes till 115 miljoner dollar, 40 procent lägre än Bloombergs analytikerkonsensus om 190 miljoner dollar. Turbulensen väntas också fortsätta pressa resultatet under resten av året, skrev US Steel.