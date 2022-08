Urb-it ökar omsättningen och rörelseförlusten

Urb-it, som erbjuder tjänster för gröna paketleveranser, redovisar en omsättning på 12,4 miljoner kronor (5,9) under det andra kvartalet 2022. Rörelseresultatet uppgick till -35,6 miljoner kronor (-17,8).

Volymerna ökade med 272 procent andra kvartalet i år jämfört med andra kvartalet i fjol. Tillväxten berodde främst på stora kunder så som Alibaba, Amazon och Yodel, skriver bolaget i sin delårsrapport.

Under kvartalet har Urb-it URBIT 0,00% Dagens utveckling förbättrat verksamheten på sin största marknad, Frankrike som står för cirka 70 procent av bolagets omsättning. I Frankrike har Urb-it minskade direkta leveranskostnader per leverans med 57 procent om man jämfört juni 2022 jämfört med januari 2022, vilket gav en positiv bruttomarginal efter direkta leveranskostnader under det andra kvartalet.