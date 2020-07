Innehåll från Neste Annons

Nu finns Zero Vacation på Lidö i Stockholms skärgård.

Så förvandlades Lidö till Zero Island – läs mer

Turismen står för ungefär tio procent av våra utsläpp av växthusgaser. Men det finns resmål som redan 2019 har nollutsläpp, exempelvis Lidö strax utanför Norrtälje.

– Det är en semesterutflykt som kan göras helt fossilfri, alltså raka motsatsen till vad vi är vana vid. Vi ville visa att det är möjligt att inte bara prata om förändringar utan genomföra dessa på riktigt, berättar Sirpa Tuomi.

”Detta är helt unikt”

Ön ingår i projektet Zero Island som skapats av Neste, världens största tillverkare av förnybara drivmedel. Genom en rad olika insatser har man på bara ett år lyckats sänka Lidös utsläpp av koldioxid med 78 procent (se faktaruta nedan). En av pusselbitarna i sänkningen är Zero Vacation – där besökarna bor i den unikt designade Zero Cabin med utsikt över havet. Stugan, som är nio kvadratmeter och innehåller två sängar, är byggd av hållbara material och får sin el från solpaneler. Ett utedass finns intill, men man kan också använda värdshusets toaletter.

Till middag bjuds gästerna på Zero Menu, en lokalproducerad nollmeny framtagen av kockstjärnan Jonas Svensson.

– Detta är helt unikt och vi har inte hört talas om något liknande. Vi var ju långt ifrån säkra på att projektet skulle lyckas, men vi visste att det var en otrolig möjlighet och vi hade stora ambitioner, säger hon.

”Arkitekturen är spektakulär”

Hugo Olofsson, som driver Lidö Värdhus tillsammans med affärspartnern Olle Tejle, är Zero Islands ambassadörer på ön. Enligt honom har Zero Cabin, som ritats av finske industridesignern Robin Falck, varit en fullträff och har lockat mängder med övernattande besökare:

– Den är väldigt populär och uppskattad, vi har haft en bra beläggning på den. Det är ingen stor byggnad, men arkitekturen är spektakulär. Vi tyckte faktiskt att den var så häftig att vi nu har har sökt byggnadslov för tre stycken till. Tanken är att kunna erbjuda en helt fossilfri konferens framöver, säger han.

Bästa tipset: Fossilfria resor

Den som inte kan att besöka Zero Island, men ändå vill minska sitt klimatavtryck på resande fot, har flera valmöjligheter. Här är Sirpas bästa tips:

– Prioritera färdsätt som drivs av fossilfria alternativ. Har du en vanlig dieselbil så se till att du tankar med exempelvis Neste MY Förnybar Diesel. Till Lidö lyckades vi med att få färjan att byta till förnybart drivmedel och vi hoppas att flyget blir näst på tur, där har Neste redan tagit fram alternativ. Du kan också resa mer i Norden, vi har fantastisk natur som fler borde upptäcka.

I slutändan handlar det inte bara om resandet – vi måste gemensamt ställa om vår livsstil med tanke på klimatet, anser Sirpa:

– Vi står inför en stor utmaning och nästa generation kommer fråga dig: ”Vad gjorde du?”. Man kan återanvända plastflaskor, köpa lokalt producerade grönsaker och sluta slänga mat i onödan. Det kommer inte bli tråkigare bara för att du är mer medveten om dina val.

FAKTA: ZERO ISLAND

– Är en del av Journey to Zero, Nestes initiativ för en fossilfri framtid.

– Platsen är Lidö i Stockholms norra skärgård. På ön finns Lidö Värdshus, vars ägare Hugo Olofsson och Olle Tejle är lokala ambassadörer för projektet.

– Projektet pågick i 365 dagar under 2018 och 2019. Under perioden sänktes koldioxidutsläppen med 78 procent, från 180 ton koldioxid till 40 ton. De återstående 22 procenten klimatkompenserades.

– Totalt 18 redan existerande lösningar användes för att sänka koldioxidutsläppen. Dessa innefattade energiproduktion i form av solpaneler, värmepumpar för uppvärmning, byte till förnybart drivmedel på öns transportfordon och på färjorna som trafikerar ön, klimatsmart meny, samt förbättrad hantering och kompostering av matavfall.

– Lidö är helt öppen för allmänheten, som har möjlighet att semestra på ön genom Zero Vacation. Boende i Zero Cabin, byggd av material med minimal påverkan och hållbara menyn Zero Meny, ingår i den fossilfria semestern. Genom en ”skattjakt” på ön kan besökarna lära sig mer om projektet och hur de själva kan leva mer klimatsmart.

FAKTA: NESTE

– Grundat 1948 i Finland. Neste har raffinaderier för produktion av förnybar diesel i Singapore, Nederländerna och Finland.

– Är världens största tillverkare av förnybar diesel, Neste MY.

– Internationellt hjälpte Nestes förnybara drivmedel att minska koldioxidutsläppen med 7,9 miljoner ton, vilket motsvarar utsläppen från tre miljoner personbilar.

– Rankades 2019 som nummer tre bland världens mest hållbara företag av Corporate Knights Global 100 listning