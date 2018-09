Uppgifter: USA undersöker Danske Bank-härvan

Det amerikanska justitiedepartementet, USA:s finansdepartement och den amerikanska finansinspektionen SEC utreder alla storbanken Danske Bank efter anklagelserna om att banken använts för att tvätta pengar från Ryssland och andra forna Sovjetstater.

Det uppger en källa med insyn i processen för tidningen Wall Street Journal. Källan uppger att SEC informerats av en anonym visselblåsare redan för två år sedan.

Visselblåsaren ska även ha pekat ut Deutsche Bank och Citi. Deutsche Bank ska ha agerat korrespondentbank åt Danske Bank och ha hanterat transaktioner i dollar. Citis Moskvakontor ska också ha varit involverad i transaktioner som gått genom Danske Banks estniska kontor.

Tidigare under fredagen rapporterade brittiska Financial Times att Deutsche Bank varnat den danska storbanken för problemen vid det estniska kontoret. Enligt Financial Times källor ska en senor medarbetare på Deutsche Bank sagt att de bara var bekväma med att göra affärer med en av tio kunder vid det estniska kontoret.

Deutsche Bank upphörde i sin roll som korrespondentbank för tre år sedan, med hänvisning till just riskerna kopplade till Estlandskontoret.

För närvarande granskar Danske Bank transaktioner till ett värde av 150 miljarder dollar, 1.452 miljarder kronor, som gått igenom konton tillhörande icke-estniska medborgare genom Estlandkontoret, uppger Wall Street Journal.

Aktien föll direkt när uppgifterna publicerades.