Uppgifter: Ryssland tvekar inför stadsstrider

Efter att tidigare i veckan talat inför bland annat Sveriges riksdag gjorde Ukrainas president ett oannonserat framträdande vid ett internationellt forum i Doha, Qatar.

I sitt videotal lyfte Volodymyr Zelenskyj återigen vikten av fortsatt internationellt stöd och drog paralleller mellan attackerna mot hamnstaden Mariupol och Rysslands angepp på Aleppo i kriget i Syrien.

”De förstör våra hamnar. Försvunna exportmöjligheter för Ukraina kommer att bli ett slag mot hela världen”, sade han.

Zelenskyj syftar då bland annat på spannmålsexporten från Ukraina som redan påverkat flera nationer i Nordafrika och Mellanöstern, bland annat Egypten.

I sitt tal vädjade också presidenten att Qatar, en av världens största producenter av fossil gas, ökar sin produktion för att därigenom minska världens behov av energiförsörjning från ryskt håll.

”Detta för att alla i Ryssland ska förstå att ingen kan använda energi som ett vapen för att utpressa världen.”

Även kärnvapenfrågan och Rysslands retorik lyftes upp:

”Ryssland skryter om att de kan förstöra inte bara ett land utan hela planeten med sina kärnvapen.”

Förutom sitt videotal har Zelenskyj även haft ett telefonmöte med Turkiets president Recep Tayyip Erdogan. Turkiet som har nära band med såväl Ryssland som Ukraina har positionerat sig som neutralt i kriget.

Under gårdagen gick samtidigt Ryssland ut med att man nu ska fokusera på att ta kontrollen över Donbass, vilket beskrivs som ett av huvudmålen med invasionen av Ukraina. Experter är dock oense om det är ytterligare en rökridå – eller en ny strategi till följd av motgångar på marken.

Den ryska militären beskrev själv att den första fasen av vad man kallar sin ”militära specialoperation” i Ukraina nu ses som avslutad, och då Ukrainas stridsförmåga minskat påtagligt kan landet fokusera resurserna till huvudmålet att ”befria” Donbass.

USA:s försvarshögkvarter Pentagon uppger att de ryska styrkorna faktiskt verkar fokusera på östra Ukraina, medan förbanden utanför Kiev är mer avvaktande, även om flyganfallen mot huvudstaden fortsätter.

Enligt Pentagon har man nu också sett de första tecknen på att Ryssland flyttar förband från Georgien för att förstärka i Ukraina.

Från brittiskt försvarshåll kommer samtidigt uppgifter att man ser tecken på att Ryssland är alltmer tveksamt till att ge sig in strider i stadsmiljö, och i stället fortsätter använda sig av luftvärn i sina attacker.

En del experter säger att det är möjligt att Moskva i och med fredagens budskap söker en utväg ur moraset som Ukrainakriget har utvecklats till, och att skifta till Luhansk och Donetsk kan vara ett sätt att backa utan att erkänna motgångarna.

”Det är troligt att de i princip försöker att sänka sina uppfattade krigsmål till något de redan har åstadkommit”, säger Stephen Biddle, historiker vid Columbia University i USA, till AP.

Men det kan också vara ytterligare en rökridå från ryskt håll.

Den oberoende USA-baserade tankesmedjan Institute for the Study of War (ISW) varnar västvärlden för att läsa in för mycket i propagandabudskapet, i en lägesuppdatering.

Under fredagen gick även Ryssland ut med siffror på antalet döda och skadade på egna sidan. Rysk militär uppger nu att 1.351 soldater dödats i Ukraina. Dessutom har 3.825 skadats. Det ryska försvarsdepartementet sade i början av mars att närmare 500 soldater dödats.

Det är långt under de bedömningar som västvärlden och Ukraina gör.

”Antalet ryska offer har redan passerat 16.000 döda. Bland dem finns flera befälhavare”, har Zelenskyj sagt.