Uppgifter: Ratos-bolag till försäljning

Varken Aibel eller Morgan Stanley ville kommentera uppgifterna till Bloomberg News.

Aibel, som främst bygger om och underhåller oljeplattformar i den norska delen av Nordsjön, omsatte nästan 8,3 miljarder norska kronor under en tolvmånadersperiod som tog slut i juni. Ebita-resultatet uppgick till 325 miljoner under denna period, varav 106 miljoner genererades under det andra kvartalet 2018.