Uppgifter om att invasionsorder getts – satellitbilder visar nya trupprörelser vid Ukrainas gräns

NEW YORK/STOCKHOLM. USA har underrättelseuppgifter som säger att ryska befälhavare har fått order om att invadera Ukraina enligt källor till flera amerikanska medier. Samtidigt kommer rapporter om nya oroligheter i Donbass och satellitbilder som visar ny förflyttning av ryska trupper i anslutningen till gränsen.

Flera amerikanska medier rapporterar under söndagen att amerikanska underrättelseuppgifter indikerar att Rysslands president Vladimir Putin gett order om en invasion. Enligt källor till New York Times ska det ligga bakom president Joe Bidens nya besked på fredagen att han tror att beslutet om en invasion har fattats.

”Underrättelseuppgifterna säger att ryska trupper verkligen har mottagit order nu, om att gå vidare med invasionen”, säger David Martin, erfaren säkerhetsreporter för CBS News.

Enligt uppgifterna i CBS rör sig ryska trupper allt närmare gränsen.

”De gör allt som amerikanska befälhavare skulle göra när de fått ordern att fortsätta”, säger Martin.

Under söndagskvällen offentliggjorde satellitbolaget Maxar Technologies, som följt rörelserna vid gränsen under flera veckor, nya bilder som visar ytterligare ryska trupprörelser i anslutning till gränsen.

Enligt bolaget visar bilderna bland annat att flera stridsgrupper förflyttats från en militärgarnison en dryg timme från gränsen strax norr om Donbass. Bilderna, som bland annat publicerats av nyhetsbyrån Reuters, uppges också visa enheter som förflyttats till fältposition i närheten av de ryska städerna Belgorod och Valujki.

Joe Biden ställde in en resa till hemstaden Wilmington i Delaware på fredagskvällen lokal tid efter ett flera timmar långt möte med hans nationella säkerhetsråd. På mötet deltog bland annat finansminister Janet Yellen. Finansdepartementet är involverat i utformningen och implementeringen av sanktioner. Än så länge har varken Bidenadministrationen eller dess allierade i Europa offentliggjort några detaljer kring sanktionerna, trots uppmaningar från Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Amerikanska säkerhetskällor har under de senaste dagarna uppgett att drygt tre fjärdedelar av Rysslands konventionella styrkor nu är stationerade i närheten av Ukraina och att uppemot hälften av dem har förflyttats till attackpositioner.

Än så länge finns inga rapporter om nya cyberattacker eller försök att störa elektroniska signaler i Ukraina, två åtgärder som troligtvis skulle synas tidigt vid en eventuell invasion enligt experter.

Tidigare under söndagen upprepade utrikesminister Antony Blinken president Joe Bidens bedömning från fredagen om att Ryssland fattat beslut om att korsa den ukrainska gränsen.

”Allt vi ser säger oss att beslutet vi tror att Vladimir Putin har fattat, att invadera, fortskrider”, sa han.

Han hänvisade bland annat till fortsatt oroligheter i Donbass och att de militära övningarna som ryska trupper genomfört i Belarus kommer att förlängas. Ryssland har hela tiden hävdat att uppbyggnaden av trupper längs Ukrainas gränser berott på övningarna som enligt tidigare besked skulle ha avslutats på söndagen.

Det belarusiska försvarsdepartementet hänvisade till ökad militär aktivitet längs gränsen och den eskalerande situationen i Donbass. Under söndagen hävdade en ledamot i det ryska parlamentets försvarsutskott att Ukraina kommer att inleda en offensiv mot Donbass natten till måndagen enligt den statliga nyhetsbyrån Tass. Ledamoten företräder Vladimir Putins parti, men Kreml hade vid klockan 20 svensk tid fortfarande inte kommenterat uppgifterna.

Bland annat USA har upprepade gånger varnat för att Ryssland skulle kunna använda oroligheterna i Donbass som en förevändning för att invadera Ukraina.

Under söndagskvällen lade den ukrainska armén upp ett filmklipp som uppges visa beskjutning mot den separatistkontrollerade staden Luhansk från en by ett par kilometer österut i närheten av gränsen mot Ryssland. Ukraina anklagade Ryssland för att ha genomfört beskjutningen som en operation under falsk flagg. Uppgifterna hade vid midnatt svensk tid fortfarande inte kunnat verifieras av oberoende källor.

Nyhetsbyrån Reuters rapporterade samtidigt om en explosion i den separatistkontrollerade staden Donetsk i småtimmarna lokal tid.

Försöken att hitta en diplomatisk lösning fortsatte under fredagen. Frankrikes president Emmanuel Macron höll telefonsamtal med Vladimir Putin, Ukrainas Volodymyr Zelenskyj och USA:s Joe Biden under söndagen.

Strax innan klockan 01 lokal tid i Paris kom beskedet från Elyséepalatset att Emmanuel Macron och Vladimir Putin talats vid igen. Enligt ett pressmeddelande föreslog den franske presidenten ett toppmöte mellan Joe Biden och Vladimir Putin, under förutsättningen att Ryssland inte går in i Ukraina.