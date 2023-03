Uppgifter om att Deutsche Bank vill köpa delar av Credit Suisse

På lördagsförmiddagen kom rapporter om att krisbanken Credit Suisse var på väg att köpas upp, i delar eller helhet, av fondjätten Blackrock.

Men Blackrock nekade uppgifterna och säger sig inte vara intresserat av att köpa upp Credit Suisse.

Tidigare i veckan kom rapporter om att storbanken UBS var en intressent för att köpa Credit Suisse.

Enligt Financial Times hålls möten under helgen mellan bankernas styrelser, tillsammans med tillsynsmyndigheter och centralbanker, för att nu ta fram ett förslag på en sammanslagning som kan presenteras redan under lördagskvällen.

UBS ska ha fört fram krav på statliga ersättningar för framtida förluster i Credit Suisse, om en affär skulle komma på plats.

Källor till FT uppger att den schweiziska centralbanken och tillsynsmyndigheten Finma nu ser en affär med UBS som enda sättet att upprätthålla förtroendet för Credit Suisse.

Två källor uppger vidare att uttagen ur banken uppgick till 10 miljarder schweiziska franc under en dag förra veckan, då kunder var rädda för att banken skulle gå omkull och att tillgångar därmed skulle gå förlorade.

Men fler uppges vara med i racet.

På lördagseftermiddagen rapporterar Bloomberg om att även Deutsche Bank visar intresse för Credit Suisse. Enligt tidningen, som hänvisar till källor, är Deutsche Bank intresserade av delar av Credit Suisses verksamhet.

Diskussioner ska nu föras mellan parterna men inget bud ska ha lagts ännu.

Deutsche Bank, UBS, Credit Suisse och Finma har inte velat ge några kommentarer. Inte heller centralbankerna i Schweiz, USA eller England har lämnat kommentarer.