Uppgifter: May vill skjuta upp brexitomröstning

Enligt Times förstasidesartikel ska May försöka med Margaret Thatchers berömda handväske-diplomati – företrädaren brukade under sin premiärministertid 1979–1990 skryta att när hon drämde handväskan i bordet då darrade alla förhandlingsmotparter, inklusive EU.

Planen är i så fall att under söndagen meddela att den kommande veckans omröstning i parlamentet om utträdesavtalet med EU läggs på is. I stället ska May åka till Bryssel och pressa fram fler eftergifter.