Uppgifter: JP Morgan säger upp 500 anställda

Enligt Reuters uppgiftslämnare kommer det i veckan ett besked om att 500 personer kommer att bli av med jobbet på den amerikanska banken JP Morgan, något som banken enligt Reuters inte vill kommentera.

För bara några dagar sedan rapporterade Reuters att närmare 1.000 personer från uppköpta First Republic Bank fått besked om att de inte kommer att ha någon plats på företaget när det integreras in i JP Morgan. De allra flesta från First Republic Bank, 85 procent, kommer dock att få ha jobbet kvar, i alla fall under en övergångsperiod.