Uppgifter: Jättebudet på Londonbörsen höjs

I det ursprungliga erbjudandet värderades Londonbörsen till 83,61 pund per aktie, men flera inblandade har sagt till HKEX att de måste höja budet till mellan 90 och 100 pund per aktie för att det ska tas seriöst, uppger tidningen The Times enligt Bloomberg.

HKEX är också villiga att höja kontantdelen av budet. Erbjudandet på 83,61 pund bestod en kombination av 20,45 pund kontant och 2.495 nyemitterade HKEX-aktier per LSEG-aktie.

Det nya erbjudandet kommer sannolikt lämnas innan Londonbörsen hinner avsluta sitt förvärv av dataleverantören Refinitiv, en affär som klargjordes den 1 augusti på motsvarande över 260 miljarder kronor.