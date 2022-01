Uppgifter: Fler fester på Downing Street

Den brittiske premiärministern Boris Johnsons stab anklagas för att ha hållit två avskedsfester på 10 Downing Street den 16 april förra året, mitt under lockdown och dagen före prins Philips begravning.

Det är tidningen The Telegraph som rapporterar om festerna där omkring 30 människor ska ha deltagit. Rådgivare och tjänstemän hade samlats för att tacka av James Slack, Johnsons kommunikationschef, samt en av premiärministerns personliga fotografer.

Enligt vittnen som The Telegraph pratat med dracks det alkohol under festligheterna och gästerna ska ha dansat till sent på natten, trots att restriktionerna som gällde då förbjöd att personer från olika hushåll träffades inomhus.

Avskedsfesterna hölls dagen före det att drottning Elisabeths make prins Philip skulle begravas vid en ceremoni i slottskyrkan St George's Chapel och som var strikt begränsad på grund av rådande coronarestriktioner.

Boris Johnson är redan föremål för massiv kritik för det som kallas för ”partygate”, ett kalas som hölls i trädgården bakom residenset på 10 Downing Street den 20 maj förra året och där premiärministern själv deltog.