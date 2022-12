Uppgifter: EU-kommissionen vill ha 60 dollar som tak för rysk olja

EU-kommissionen har bett medlemsländerna om att sätta ett pristak mot köp av Rysslands olja på 60 dollar per fat, rapporterar Wall Street Journal med hänvisning till källor.

För att pristaket ska fastställas krävs en överenskommelse kring en nivå som samtliga 27 EU-länder skriver under på innan implementering sker den 5 december.

Priset på Ural-olja i första termin, som är den referenspunkt som brukar användas för det ryska utbudet, har under lång tid varit klart under 60 dollar per fat. Nivån som föreslås av EU-kommissionen är dock lägre än vad som tidigare har förhandlats mellan EU-länderna.

Oljepriserna handlades uppåt på torsdagen, med Nordsjöoljan Brents spotpris upp omkring 1,5 procent till strax under 88 dollar per fat.