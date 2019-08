Uppgifter: Epstein lämnades utan tillsyn - mot rutinerna

Epstein hittades på lördagsmorgonen livlös i sin cell i häktet på Manhattan och dödförklarades på sjukhus. Flera utredningar har inletts kring dödsfallet.

Efter ett tidigare självmordsförsök i juli hade Epstein placerats under särskild övervakning. När beslut togs att det inte längre var nödvändigt bestämdes att han skulle få tillsyn en gång i halvtimmen. Men den rutinen följdes inte under natten innan han hittades livlös, rapporterar The New York Times , med hänvisning till icke namngivna källor.

Dessutom ska mannen som han delade cell med ha flyttats, vilket gjorde att Epstein var ensam i cellen, något som också strider mot de vanliga rutinerna, enligt flera källor.

Epstein satt häktad misstänkt för att ha utnyttjat ett stort antal unga flickor sexuellt, några endast 14 år gamla i början av 2000-talet.