På tisdag väntas nya riktlinjer från centralbanken, som då kommer tillåta vissa banker att återuppta sin utdelning, dock under strikta former. Det skulle kunna ge grönt ljus för Nordea.

ECB planerar att lätta på utdelningsstoppet för banker, rapporterar Financial Times på söndagen.

ECB införde utdelningsstoppet i mars då centralbanken fruktade att bankerna skulle behöva hantera en våg av kreditförluster i spåren av coronakrisen. Bankerna har sedan lobbat hårt för att få att dela ut pengar till aktieägarna igen. Och de kan snart få rätt, i alla fall vissa av de mer välmående bankerna.

Enligt Financial Times planerar ECB:s tillsynsnämnd att efter sitt sammanträde på tisdag meddela att banker får återuppta utdelningen. Detta förutsatt att de har tillräckligt med kapital kvar för att klara de förväntade kreditförluster som viruskrisen kan orsaka.

Förra veckan slopade brittiska centralbanken Bank of England sitt utdelningsstopp. Bank of England satte då en gräns där bankerna max fick dela ut 25 procent av vinsten för de senaste två åren, eller 0,2 procent av bankens riskvägda tillgångar. ECB väntas ställa ännu tuffare krav, enligt tidningens källor.

”Det mest troliga scenariot är att ECB låter vissa banker ge utdelning, men bara under vissa förhållanden. De kommer förmodligen att vara mer restriktiva än Bank of England,” säger en källa till Financial Times, som tror att ECB kommer sätta en gräns där utdelningarna får vara max 10-20 procent av vinsten.

ECB har inte velat kommentera Financial Times uppgifter.

Analytiker på Citigroup pekar ut Nordea och belgiska KBC som de banker i eurozonen som har störst kapitalbuffert i förhållande till myndigheternas krav.