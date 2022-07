Uppgifter: bin Ladin gav prins Charles miljondonation

Enligt statistiken från Blocket bostad kostade en andrahandslägenhet i Sverige i genomsnitt 9.250 kronor i månaden under årets andra kvartal. Alla lägenheter som hyrs ut via sajten under perioden räknas in i snittet.

Anledningen till månadshyrornas ökning tros vara att de som är hyresvärdar riskerar eller har fått ökade kostnader för bostäderna som hyrs ut.

”Eftersom de flesta bostäder som hyrs ut är ägda bostäder så får de stigande bolåneräntorna genomslag i hyresvärdarnas kostnader, och då tar de höjd för det i hyran”, säger Fredrik Strömsten, talesperson för Blocket bostad, till kanalen.

Även de höga elpriserna kan bidra till de stigande hyrorna, enligt Strömsten.