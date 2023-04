Uppåt på Wall Street – här är kvällens viktigaste nyheter

Uppåt på Wall Street – trots oro för hårda tag från Fed

Breda index S&P 500, industriindex Dow Jones och tekniktunga Nasdaq Composite stängde samtliga upp 0,3 procent. Breda index stod för en uppgång om 0,5 procentenheter från Stockholmsbörsen stängning.

Marknaden spår samtidigt stramare penningpolitik från centralbanken Federal Reserve. Räntan på den amerikanska tvååringen steg 85 punkter till 4,19 procent vilket tolkades av Bloomberg som att marknaden skruvar ned förväntningarna på räntesänkningar senare i år.

Biljättar går miste om skattelättnader i USA – men inte Tesla

Från och med i morgon tisdag stramas skattelättnaderna åt för elbilar i USA och det står klart att flera jättar, däribland Volkswagen, BMW, Nissan, Hyundai, Kia, Rivian och Volvo Cars VOLCAR B -3,54% Dagens utveckling kommer att gå miste om den.

Elon Musks elbilstillverkare Tesla kommer däremot kunna nyttja skattelättnaden, som motsvarar knappa 80.000 kronor, på alla sina modeller utom Modell 3 som bara får rätt till halva.

Tidigare i april skruvade Tesla ned priserna på flera modeller för att de var säkra på att helt bli av med skattelättnaderna på Modell 3, vilket Di rapporterade då.

Ericssons ERIC B +0,24% Dagens utveckling finanschef lämnar – efter mer än 25 år i telekomjätten

Ericssons finansdirektör Carl Mellander kommer att lämna telekomjätten i början på nästa år, det uppger bolaget i ett pressmeddelande på måndagskvällen.

Carl Mellander har varit en del av Ericsson i mer än 25 års tid och suttit i dess koncernledning sedan 2016.

”Han har i allra högsta grad bidragit till vändningen av Ericsson”, säger Ericssons vd Börje Ekholm i pressmeddelandet.

Samtidigt menar han att vändningen nu är slutförd och att bolaget behöver en ny man på posten för att ta bolaget vidare.

Apple lanserar sparkonto med ”hög ränta”

Apple lanserar ett sparkonto i samarbete med Goldman Sachs i vilket den som nyttjar tjänsten Apple Card kan spara sina pengar till en årlig ränta om 4,15 procent, det uppger bolaget i ett pressmeddelande.

Sparkontot är kopplat till bolagets Apple Card genom vilket användare får ett par tre procent tillbaka i så kallade ”Daily Cash” vid köp med kortet. Just den återbetalda slanten kommer att sättas in automatiskt på sparkontot för de kunder som väljer att nyttja det, men det kommer också vara möjligt att sätta in pengar från ett annat bankkonto.

Fondjätten Blackrock har utökat sin korta position i Embracer EMBRAC B +1,81% Dagens utveckling

Fondjätten Blackrock har utökat sin blankning i Embracer Group med 7,14 procent till 10,7 miljoner aktier, motsvarande 0,9 procent av samtliga aktier i bolaget, till och med 14 april.

Totalt fyra investerare har kända korta positioner i bolaget, enligt Bloomberg, och den totala mängden blankade aktier uppgår till 33,6 miljoner, motsvarande 2,82 procent av samtliga aktier i bolaget. Blackrocks korta position är dock den största.