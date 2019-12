Uppåt på asiatiska börser

Nikkei- och Topix-index i Tokyo stängde båda på plus 0,6.

I spåren av att Peking lagt upp planer för att stärka sin ekonomi, inkluderande bland annat investeringar i infrastruktur och lättnader kring bosättningsförhållanden, steg Shanghaibörsen 0,8 procent samtidigt som det tekniktunga Shenzhen-indexet steg 0,7 procent.

Inför årssammanfattningarna om en vecka ligger asiatiska börserna på stora plus för 2019, men till skillnad från New York befinner de sig inte på all time high.

I Australien och Hongkong höll börserna stängt.