Unilever-veteranernas vision: Minska matsvinnet i hela världen

Solen lyser från en klarblå himmel, de höga Atlantvågorna slår in mot stranden och skylten utanför ett av stans apotek visar på 35 grader. Det är som det ska under högsäsong i den franska turistorten Biarritz, men ändå inte. Med undantag från de politiska högdjuren som just anlänt för att delta i det av den franska presidenten Emmanuel Macron anordnade G7-mötet är staden tom.

I ett av konferensrummen på Hotel du Palais presenteras The Fashion Pact, en överenskommelse mellan 32 av världens största klädföretag, däribland H&M, om att tillsammans jobba för att nå FN:s mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

”Vi blev inbjudna av president Macron för att hjälpa till att mobilisera den privata sektorn för att sätta nya standarder i klädindustrin. Tillsammans med vd:n för det franska lyxmodeföretaget Kering och miljömyndigheten samlade vi vd:ar som representerade över 30 procent av industrin”, säger holländaren Kees Kruythoff som tillsammans med den numera legendariska Unilever-vd:n Paul Polman och ytterligare två kollegor från Unilever startade det icke vinstdrivande bolaget Imagine i fjol.

Kees Kruythoff, som lämnade Unilever efter 21 år och en rad olika chefsbefattningar, kallar det som gjordes i The Fashion pact för att sätta systemet i rummet. Det handlar om att samla mellan 20 och 25 procent av en industri i samma rum.