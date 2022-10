Unik motorcykelsamling ut på auktion: ”Slutet på en era”

1958 fick tvillingarna Folke och Rune Hjalmarsson varsin orange moped av märket Puch i födelsedagspresent. I dag finns de båda originalen bevarade i en ladugård på Västgötaslätten, tillsammans med drygt 80 andra veteranmotorcyklar. Under oktober auktioneras samlingen ut som en av de största i svensk historia, med ett uppskattat värde mellan 16 till 20 miljoner kronor.

”Det är slutet på en era. Den här samlingen var Folkes och Runes största intresse. Det köpte den första motorcykeln på 80-talet och sedan eskalerade det”, säger storebrodern Ingemar Hjalmarsson.

I ladugården trängs rullande original med påbörjade renoveringsobjekt och unika reservdelar. Fordonen står uppradade och har märkts upp med årsmodell och märke inför den stundande auktionen. För identifieringen har företaget som ansvarar för försäljningen, Sajab auktioner, tagit hjälp av externa motorcykelexperter. En av dem, Mikael Almroth, har samarbetat med Folke och Rune Hjalmarsson i många år och kan samlingen som sin egen.

”Jag har varit inblandad i drygt tio år och hjälpt dem att skaffa delar och renovera. Det finns fordon i den här ladugården som är helt unika av sitt slag, som det bara finns ett exemplar kvar av i världen”, säger han.

Foto: Tobias Andersson

Flera av motorcyklarna har dessutom över hundra år på nacken, signerade de allra första fabrikaten Indian och Harley-Davidson. Motorcyklar tillverkades för första gången 1901 och Folke och Rune Hjalmarssons äldsta exemplar är från 1913. Att majoriteten av samlingen består av fordon från åren före andra världskriget gör den dessutom extra eftertraktad, inte minst utomlands, dit mycket av svenskt motorinnehav går på export.

Att objekten ska gå under klubban är en del i att hela fastigheten ska säljas, inklusive några veteranbilar, jordbruksmaskiner och ett antal byggnader. Gården, som är brödernas föräldrahem, gick över i tvillingparets ägo när föräldrarna gick bort. Sedan dess har Folke och Rune Hjalmarsson bott där tillsammans, drivit jordbruk och investerat otaliga timmar och många hundratusentals kronor på sitt största intresse.

Men hur, eller varför, veteranmotorcyklar kom att bli så viktigt för bröderna kan storebror Ingemar Hjalmarsson egentligen inte svara på. Men att det verkligen var det råder det inga som helst tvivel om.

”Rune var fantastisk. Han kunde gå runt här ute och prata om varenda cykel, dess historia och tidigare ägare. Jag förstår inte hur han kunde ha allt det i huvudet.”

Brödernas första köp var en Harley-Davidson av årsmodell 1946, som de under en tid turades om att åka på. Nummer två blev till slut en av samma märke, av modellen Electra Glide. Folke och Rune Hjalmarsson behövde ha varsin, så de kunde åka tillsammans.

Foto: Tobias Andersson

Under drygt 40 år fortsatte de sedan att samla. De handlade via auktioner och privatpersoner och de idkade byteshandel andra samlare emellan. Objekten köptes in både i Sverige och utomlands. En av tvillingparets favoriter är en Indian Eighty tillverkad 1955, som Rune Hjalmarsson köpte in från Caracas i Venezuela.

”Vi trodde att han hade blivit blåst, för han köpte den över telefon utan att ha sett den. Det är den sista årsmodellen av den typen av motorcykel, det kändes för bra för att vara sant”, säger Ingemar Hjalmarsson samtidigt som han klappar på det svarta lädret som pryder sadeln på Indianmodellen.

Tvillingarna var dessutom drivande i att föreningen Falbygdens mc-veteraner grundades 1989. En förening som Rune Hjalmarsson var ordförande i fram till maj i år, när den 33 år långa perioden fick ett abrupt slut.

”Det var en vanlig tisdag, den tredje maj, som Rune dog till följd av diabetes. Det var så ofattbart, för det hände så snabbt utan att någon hade kunnat föreställa sig att han skulle gå bort på det sättet”, säger Ingemar Hjalmarsson och fortsätter:

”Han tog sprutor för det, men det visste vi inte förrän vi började röja i huset.”

Auktionen Sajab Auktioner är ett företag specialiserade på gårdsauktioner. Hanteringen av gårdsgodset i Vartofta står Mårten Törner och Manne Sjöberg för. Den 17 oktober inleds den del av auktionen som rör Folke och Rune Hjalmarssons veteranmotorcyklar, två dagar senare inleds den del som består av unika reservdelar. I dödsboet ingår också jordbruksmaskiner, veteranbilar och fastigheterna på gården. Auktionen avslutas i november. Samlingen av motorcyklar är värderad till någonstans mellan 16 och 20 miljoner kronor.

Istället för sin egen hälsa prioriterade han sin 15 minuter yngre tvillingbror allra högst. För ett par år sedan insjuknade Folke Hjalmarsson i demens och Rune Hjalmarsson såg det som sin yttersta uppgift att ta hand om honom. Att han skulle flyttas till ett demensboende var det aldrig tal om utan bröderna bodde tillsammans i föräldrahemmet fram tills den dagen då Rune Hjalmarsson gick bort.

”Vi fick veta att ambulansen varit här en gång, när Rune kollapsat till följd av sin diabetes. Men han vägrade följa med dem, han skulle aldrig kunnat lämna Folke ensam. De höll ihop, till varje pris.”

Det som sticker ut mest i brödernas motorcykelsamling är en orange Harley-Davidson med sidovagn från 1981. Kanske är det den som allra tydligast förkroppsligar brödernas kärlek, både till varandra och till fordonssamlingen. När Folke Hjalmarsson blev dement kunde han inte längre köra själv. Då köpte hans tvillingbror motorcykeln så att de skulle kunna fortsätta åka tillsammans.

”Det är fint, att de kunde köra ihop in i det sista”, säger Ingemar Hjalmarsson.