Unicef: ”Vi vill uppmana fler företag att engagera sig”

Läkare utan gränser har under november fått in 47,3 Mkr som Akelius Foundation kommer att dubbla. SOS Barnbyar har fått in lite drygt 3 miljoner kronor.

Unicef arrangerar just nu utställningen Power of Hands i samarbete med hygien- och hälsoföretaget Essity och Fotografiska i Stockholm med bilder av fotografen Malin Fezehai. Förra årets fotoutställning samlade in ungefär 250.000 kronor, förhoppningen från Unicef är att få in en ännu högre summa i år.