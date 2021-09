Unga stjärnpoeten släpper barnbok

23-åriga Amanda Gorman kastades in i rampljuset och slog igenom stort när hon läste sin dikt ”The Hill We Climb” på den amerikanska presidenten Joe Bidens invigning. På tisdagen kan hon även titulera sig författare. Då släpps hennes bokdebut, en barnbok med titeln Change Sings: A Children’s Anthem på bokförlaget Penguin.

Boken har redan tryckts i en miljon exemplar och kommer med all sannolikhet hamna på The New York Times lista av bästsäljande böcker. Illustrationerna i boken står Loren Long för. Hon illustrerade även Barack Obamas barnbok ”Of Thee I Sing: A Letter to My Daughters”.

Amanda Gorman har sagt att hon vill att boken ska uppmuntra barn till att bli medvetna om sin egen potential att förändra världen till det bättre. Hon vill även inspirera nya generationer att se sig själva som framtida ledare. Själv har Amanda Gorman redan sagt att hon en dag vill bli president.

I en intervju med den kända medieprofilen Oprah Winfrey för Apple TV berättar Amanda Gorman att hon föddes med talsvårigheter. Det formade henne som poet och gav henne en större uppskattning för språk och dess nyanser. Att skriva och recitera dikter hjälpte även Amanda Gorman att överkomma sin talstörning, berättar hon.

Redan i december släpps Amanda Gormans andra bok. Då kommer ”Call Us What We Carry”, som givetvis innehåller dikten som gjorde henne världskänd. Det är Gormans första poesisamling och boken förväntas hamna på försäljningslistorna direkt. Den är redan förbeställd i en och en halv miljon exemplar.