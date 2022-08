Umidas omsättning ökar men resultatet försämras

Bruttoresultatet sjönk med 9 procent.

Operationella kostnaderna uppgick till nära 8 miljoner kroonor, en ökning med 26 procent jämfört med samma period föregående år.

Rörelseresultatet uppgick till -2,1 miljoner kronor (-0,4).

Kassaflödet från den löpande verksamheten efter förändringar av rörelsekapital uppgick till -3,3 miljoner kronor (1,9).

”Trots tuffa tillväxttal från föregående år visar vi att vi kan fortsätta att växa. Vi växer vår portfölj av produkter och tar marknadsandelar hos Systembolaget. Vi ökar även försäljningen utanför Sverige samt inom vårt storkökssortiment”, skriver vd Filip Lundquist i delårsrapporten.

Umidas högre operationella kostnader jämfört med föregående år är ett resultat av satsningar på Kiss i USA, fortsatt utveckling av bolagets digitala närvaro samt utveckling av egna varumärken.

”Umida Brands är ett affärsområde som kommer fortsätta växa när vi under det tredje kvartalet lanserar den andra produkten inom Joluca Cocktails och under det fjärde kvartalet lanserar den femte produkten under varumärket Elin. Nu går vi in i tredje och fjärde kvartalet som är vår starkaste period på året. Vi har två viktiga nylanseringar redan under augusti och många andra projekt i pipen. Vi ser fram emot en händelserik höst och stark avslutning av 2022 som ska borga för en stark start av 2023”, skriver Filip Lundquist.