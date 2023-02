Ulf Kristersson varnar efter Turkiets besked: Dela inte på oss

”Det vore dåligt för Sverige, dåligt för vårt närområde, dåligt för Nato och för Sveriges förmåga att tillsammans med Finland leverera säkerhet samtidigt som vi har ett krig i vårt närområde”, säger Kristersson i en intervju med Financial Times vid säkerhetskonferensen i München.

Statsministern hade dock inte en enda pressträff eller svarade på en enda fråga från de svenska journalister som var på plats under helgens konferens, där Sveriges och Finlands Natoprocess var ett tema och möjligheten att Finland kan bli medlem i Nato före Sverige fått alltmer fäste.

”Det finns mycket, mycket goda skäl för att ratificera oss båda före Viliniusmötet”, säger Kristersson enligt Financial Times och syftar på Natos toppmöte i sommar.

Det nära försvarssamarbete som Sverige och Finland har nu, redan före medlemskap i Nato, skulle bli komplicerat.

”Det mycket nära militära samarbetet mellan Sverige och Finland, innan det att vi blir medlemmar, skulle allvarligt kompliceras om vi delas på”, säger Kristersson.

Under de senaste dagarna har det flaggats allt mer för att Finlands och Sveriges gemensamma Natoprocess kan brytas. Under den pågående säkerhetskonferensen i München sade bland annat Finlands president Sauli Niinistö i lördags att processen nu ligger i Turkiets händer. Han underströk att Finland inte vill gå före in i Nato – men läget är sådant att Turkiet skulle kunna göra det ändå.

”Det gör situationen svår för oss, våra händer är bakbundna. Vi kan ju inte dra tillbaka vår ansökan”, sade Niinistö.

Försvarsminister Pål Jonson (M) säger att ingen förväntar sig att Finland – eller Sverige – ska dra tillbaka sin ansökan.

”Det här visar naturligtvis ytterst på att det är nationella beslut i både Ankara och Budapest som kommer avgöra formerna för om Sverige och Finland kan fortsätta gå tillsammans, eller om de vill dela upp oss”, säger han och fortsätter:

”Men jag tolkar inte Finland som att de har någon annan vilja än att Sverige och Finland ska fortsätta göra detta hand i hand och bli medlemmar samtidigt.”

I lördags rapporterade även finländska medier att landets utrikesminister Pekka Haavisto fått veta att Turkiet anser att Finland uppfyller de krav som ställdes i trepartsöverenskommelsen i Madrid.

Jonson säger att han inte fört några direkta samtal med Haavisto.

”Jag konstaterar också att man kan få olika besked från Ankara. Det återstår att se.”

Enligt Jonson finns det en stark vilja bland de övriga 28 medlemsländerna, som redan ratificerat Finlands och Sveriges Natoansökningar, att länderna ska fortsätta processen tillsammans – och bli medlemmar så fort som möjligt.