Ukrainsk motoffensiv i Cherson tar fart

Stockholmsbörsen inledde juli med ett nytt årslägsta, och hade då sjunkit närmare 30 procent från toppen.

”Sedan dess har vi sett en rejäl återhämtning, trots fortsatt mörka regnmoln på börshimlen i form av alltjämt höga inflationssiffror, recessionsoro och en potentiell energikris i Europa. Som bekant är dock börsen framåtblickande varpå den naturliga frågan är om vi har det värsta bakom oss”, säger Nicklas Andersson.

Nicklas Andersson. Foto: Pressbild

För Avanzas del gjorde nätbankens kunder 273.500 affärer per dag i juli. Det är en minskning med 24 procent jämfört med samma månad i fjol.

Köplistan i juli toppas av SBB, följt av Sinch och Saab. Även kursrusande Orrön Energy tar plats på topplistan.

”Privatspararna plockar nu upp eftersläntraren i en sektor där temperaturen höjts en aning”, säger Nicklas Andersson.

SBB toppar köplistan i juli och Nicklas Andersson pekar på att fastighetssektorns motvind kan ha mojnat något i juli.

”Efter en halvering av fastighetsindexet Carnegie Real Estate Index under året har vi sett en återhämtning på 23 procent från årslägsta i början av juli. Trots uppgången i SBB sedan årslägsta i juli har den inte hängt med sektorkollegorna uppåt.”

SBB, som har pressats skoningslös på börsen, hade den 15 juli sålt fastigheter för 4,5 miljarder kronor under juli månad.

”Den stressade kreditmarknaden ledde fram till en refinansieringsoro som bolagens rapporter rimligtvis tagit udden av. SBB som stigit 29 procent från årslägsta intar trots uppgången indexets jumboplats med en nedgång på 74 procent från årsskiftet”, konstaterar Nicklas Andersson.

Orrön Energy har rusat kraftigt i juli. Sedan namnbytet den sjätte juli har aktien handlats upp närmare 70 procent. Den 18 juli inledde Pareto Securities bevakning på Orrön Energy. Investmentbanken rekommenderar köp och har satt riktkursen till 14 kronor, även om man på sikt ser ett potentiellt värde på 20 kronor per aktie.

Sinch föll dramatiskt i kölvattnet av en blankarrapport, samtidigt som vd:n aviserade sin avgång dagen innan rapport. Det har dock inte skrämt Avanzas kunder, som har fortsatt att köpa aktier i Sinch under juli.

Saab föll närmare 5 procent efter sin rapport i slutet på juli och har haft en kämpig månad på börsen.

”Försvarskoncernen Saab sjönk tillbaka några procent under månaden, men är ändå den aktie som stigit mest på börsens storbolagslista i år och har nu närapå fördubblat antalet aktieägare hos Avanza”, säger Nicklas Andersson.

Månadens säljlista toppas av budaktuella Swedish Match följt av Tesla och H&M.

”Säljlistan fortsätter toppas av budaktuella Swedish Match där acceptfristen för budet från Philip Morris löper ut sista september. Den som tror att budet går igenom gör rimligtvis klokt i att sälja aktierna redan nu för att återinvestera dem i något med större kurspotential framåt”, kommenterar Nicklas Andersson.

Tesla har stigit närmare 20 procent under månaden och handlas strax under 830 dollar – det är fortfarande en bra bit under toppnivån från i fjol på över 1.200 dollar per aktie.

”Man kan ana viss vinsthemtagning. Samtidigt har aktien, som är den mest ägda amerikanska aktien hos Avanza, faktiskt tappat aktieägare under månaden”, säger sparekonomen.

H&M tillhör också en av de mest sålda aktierna under månaden. Klädjätten har under juli både sjösatt ett återköpsprogram av aktier värt 3 miljarder kronor och aviserat sitt utträde ur Ryssland.

”Aktien som varit pressad under lång tid steg lite mer än börsen under juli varpå en del privatspararare rimligtvis sålt för att stuva om i portföljen”, säger Nicklas Andersson.