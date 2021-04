Ukrainas ambassadör: Astra Zenecas vaccinsamarbete kan utnyttjas av Ryssland

Innehåll från HP Development Annons

Säger någon HP visualiserar antagligen många de två bokstäverna på någon av sina teknikprylar, till exempel en laptop, en skrivare eller en datorskärm. Något man kanske inte är lika bekant med är hur de som ledande teknikföretag ligger i framkant när det gäller hållbarhet. Hållbarhet för planeten, för samhället och för människan. De jobbar aktivt med frågor för att minska sin klimatpåverkan men också för att skapa hållbara arbetsplatser för sin personal.

Jenny Gustavsson, Produktchef Desktop & Display på HP Sverige driver i dag ett hållbarhetsprojekt som i längden kan minska vår miljöpåverkan markant; att ta bort sladden.

– För varje datorskärm vi säljer medföljer en strömkabel, en HDMI-kabel, en usb- och displayportkabel. Vi insåg att vi kunde plocka bort alla dessa sladdar förutom strömkabeln då de flesta återanvänder sina sladdar. Det är i grunden en simpel handling men som i längden gör stor skillnad, säger Jenny Gustavsson.

Säg hejdå till 44,5 ton sladdar per år i Sverige

Pilotstudien de just nu genomför är främst inriktad på företag som är i behov av datorskärmar. När ett företag beställer nya skärmar kan de välja om de vill skippa de tre sladdarna helt eller välja att lägga till någon av sladdarna efter behov.

– Det är onödigt att få levererat till exempel 100 sladdar om du endast behöver 20 stycken. Nu behöver 80 sladdar inte ens tillverkas eller fraktas från våra fabriker, säger Jenny Gustavsson.

I pågående studien har man plockat bort sladdarna från HP:s fem bästsäljare. Ifall de 2021 säljer i snitt lika många skärmar som de gjort föregående tre år sparar de in 44,5 ton sladdar, och det är endast i Sverige.

– Det är en otrolig miljöbesparing, och då är detta endast för fem skärmar och i ett land. Tänk resultatet när vi erbjuder lösningen över hela världen och till alla våra 45 datorskärmar, säger Jenny Gustavsson.

Strömkabeln då?

Även för kabeln som fortfarande levereras har man tagit hållbara steg och i dag består sladden av PVC och halogenfri plast.

– Vad det är för material i sladden är något man inte tänkt på förut, på samma sätt som pratar om miljöfarlig plast i leksaker bör vi se över vilket material vi använder i vår teknik. Vi har sedan länge tagit bort PVC i datorerna, nu gör vi även det i strömsladden. Att byta till ett bättre material gör stor skillnad – speciellt när man är en sådan stor tillverkare som vi är.

– I allmänhet märker vi av att våra kunder och framförallt den yngre generationen har blivit allt mer miljömedvetna och vi vill vara redo att möta deras krav. Vi har bland annat som mål att vid 2025 ska alla våra produkter innehålla minst 30 procent återvunnen plast. Sen har vi faktiskt redan i dag med våra certifieringar världens mest hållbara pc-portfölj, avslutar Jenny Gustavsson.

HP:s hållbarhetsvision

HP:s vision är att skapa teknik som gör livet bättre för alla, överallt – varje person, organisation och alla samhällen runt om i världen; Making HP the world's most sustainable and just technology company.

