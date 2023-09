Ukraina först med ny AI-lag

Innehåll från Advokatfirman MORE Evander Annons

Advokatbranschen har traditionellt varit mycket sen med att kunna erbjuda sina klienter digitala lösningar som komplement till den mer kvalificerade rådgivningen. Det här vill advokatbyrån MORE Evander ändra på och släpper nu en digital tjänst med AI funktion som effektiviserar klienternas avtalshantering.

– Genom att använda den nya tekniken kan vi göra enklare juridiska spörsmål mer tillgängliga för våra klienter till en lägre kostnad. Samtidigt ger det oss möjlighet att bättre utnyttja våra juristers kompetens till mer kvalificerad rådgivning vid mer komplexa frågor vilket gynnar våra klienter på sikt, berättar Martin Orehag, advokat och delägare på MORE Evander.

Som ett led i advokatbyrån MORE Evanders utveckling av digitala paketerade tjänster sjösätts nu i ett första steg en contract managementtjänst baserad på en digital plattform för avtalshantering. Att manuellt leta efter fysiska dokument och information och att behöva kontakta juridiska funktioner för att få svar på enklare frågor är ett onödigt tidskrävande sätt att arbeta idag.

– Med vår nya digitala contract managementtjänst baserad på mjukvaran Corely får du en effektiv plattform där du kan digitalisera och outsourca contract management. En tjänst som ger er kontroll över avtal på ett mer effektivt och säkrare sätt, till en fast prissättning, säger Martin Orehag.

Den digitala dokumenthanteringen gör att byråns klienter får tillgång till en integrerad lösning för elektronisk signering, behörighetsstyrning, påminnelsefunktioner och juridisk taggning av betydelsefullt innehåll i dokumenten.

– AI funktionen i tjänsten gör att våra klienter kan snabbare få svar på enklare frågor kopplade till avtalen direkt på plattformen, berättar Martin Orehag.

MORE Evander arbetar med klienter inom ett brett urval av branscher och av olika storlek. Byrån har särskilt stor erfarenhet av att arbete med företag i reglerade miljöer såsom finansiell sektor och IT. Som liten byrå har MORE Evander möjlighet att bygga ett nära personligt samarbete, samtidigt som byrån har tillgång till global expertis tack vare medlemskapet i ADVOC.

– Vi har lång erfarenhet av att arbeta med affärsjuridisk rådgivning inom IT och finansbranschen. Därför ligger vi idag i framkant inom området och förstår den snabba digitala utveckling och den verklighet som många av våra kunder verkar i. Det är en förutsättning för att vi ska kunna hjälpa våra klienter med kvalitativ expertis kring de alltmer komplexa frågeställningar som dyker upp, avslutar Martin Orehag.

MORE Evander - Vid din sida hela vägen

Vi är mer än bara en advokatbyrå. Med utgångspunkt i juridiken strävar vi efter att lära känna våra klienter och deras verksamheter för att på så sätt kunna leverera de mest affärsmässigt fördelaktiga råden. För att lyckas med detta är vår målsättning att bygga långsiktiga relationer till våra klienter och få förståelse för alla delar av deras verksamheter, visioner, ambitioner och behov.

Läs mer om MORE Evander