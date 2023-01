Ukraina bestrider rysk ockupation av Soledar

Ryssland kontrollerar nu hela Soledar, uppger försvarsdepartementet i Moskva vid lunchtid på fredagen. Intagandet av staden i regionen Donetsk ska ha skett under torsdagskvällen, enligt departementet som hävdar att 700 ukrainska soldater dödats i Soledar under de tre senaste dagarna.

Så är det inte alls, kontrar Ukraina, som dock beskriver läget som skakigt.

”Svåra strider rasar i Soledar”, säger Serhij Cherevaty, talesman för armén i östra Ukraina, enligt nyhetsbyrån AFP.

”Ukrainas styrkor har läget under kontroll, men läget är besvärligt.”

Tidigare under dagen sade även ryska representanter att det finns små fickor med ukrainskt motstånd i Soledar, där alltmer blodiga strider den senaste tiden rasat mellan ryska och ukrainska soldater.

”Men våra killar fortsätter att krossa fienden på de här platserna”, sade Andrej Bajevskij, en ryskstödd överste i Donetsk, till ryska statliga medier.

Redan under torsdagen uppgav den amerikanska tankesmedjan Institute for the study of war (ISW) att ryska styrkor troligen kontrollerar merparten av Soledar. ISW hänvisade till videoklipp från staden som ryska militärbloggare publicerat, där legosoldater från paramilitära Wagnergruppen som strider för Ryssland syns promenera fritt i centrala Soledar.

Exakt vilka ryska styrkor som ligger bakom offensiven mot Soledar är dock oklart. Redan i tisdags kväll uppgav Wagnergruppens grundare Jevgenij Prigozjin att hans styrkor intagit staden och att ”inga enheter förutom Wagners krigare var delaktiga” – något som snabbt tillbakavisades av Kreml.

Under torsdagskvällen hävdade Wagner ännu en gång att de reguljära ryska styrkorna inte varit delaktiga i striderna i Soledar i en video publicerad via meddelandeappen Telegram. I videoklippet, som inte har kunnat verifieras av oberoende källor, syns två män som säger sig vara soldater från den reguljära ryska armén i vad som ser ut att vara en underjordisk bunker.

”Attacken mot staden Soledar utfördes endast av Wagner. Vi skickades inte ens i den riktningen”, säger en av männen.

Efter nästan ett års krigande tycks Kreml nu fokusera primärt på regionen Donetsk, efter att ha tvingats överge de mer ambitiösa planerna på att inta Kiev och tvinga bort den ukrainska regeringen.

Men den strategiska betydelsen av staden Soledar, som före kriget hade en befolkning på drygt 10.000 invånare, är omtvistad. 61-årige Prigozjin sägs ha ögonen på de stora saltgruvorna i området, men i övrigt tror bedömare att Soledars betydelse främst är symbolisk för Ryssland.

Igor Konasjenkov, talesperson för det ryska försvarsdepartementet, uppger i samband med beskedet om intagandet av staden att ”befrielsen av Soledar” var viktig för den fortsatta offensiven i Donetsk, framför allt för att kunna skära av de ukrainska styrkorna från närliggande Bachmut.