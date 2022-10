Ukraina: Återtagit 88 städer och byar

Under ledning av Nike Mekibes och Anna Stjernquist

”Chersonregionen: 88 bosättningar har avockuperats”, säger Kyrylo Tymosjenko, rådgivare i ukrainska presidentkansliet, i ett inlägg på sociala medier.

Siffran ska jämföras med de 75 städer och byar i regionen som Ukraina uppgav sig ha återtagit i förra veckan.

USA:s försvarsminister Lloyd Austin talade under fredagen i telefon med sin ryske motsvarighet Sergej Sjojgu. En talesperson för USA:s försvarsdepartement säger i ett uttalande att Austin ”betonade vikten av att upprätthålla kommunikationslinjer” under det pågående kriget. Rysslands försvarsdepartement säger i ett separat uttalande att försvarsministrarna bland annat talade om situationen i Ukraina, men uttalandet går inte in på detaljer.

Det är andra gången som försvarsministrarna talar med varandra sedan Rysslands invasion den 24 februari.

Rysslands undersökningskommitté, som utreder grova brott, påstår att två journalister finns bland de fyra som ska ha dödats i ett ukrainskt nattligt anfall mot en bro i Chersonregionen. En rysk myndighetsföreträdare uppgav tidigare under fredagen att en journalist dödades och tio skadades i anfallet.

Det finns dock inga oberoende källor som bekräftar påståendena om dödade och skadade journalister. Ukraina har inte kommenterat påståendet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj uppgav i torsdags att Rysssland har minerat en kraftverksdamm i Chersonregionen.

”Enligt vår information har aggregatet och dammen som tillhör Kachovkas vattenkraftverk minerats av ryska terrorister”, säger Volodymyr Zelenskyj i sitt dagliga tal, skriver AP.

”Om dammen skulle förstöras kommer Norra Krimkanalen helt enkelt att försvinna.”

Han tillägger att ett sådant scenario skulle innebära ”en storskalig katastrof”.

I torsdags medverkade president Zelenskyj via videolänk på mötet mellan EU:s stats- och regeringschefer och varnade då för att den ryska regimen beordrat sina styrkor att rikta sina attacker mot landets energiförsörjning. Tidigare i veckan meddelade Kiev att 30 procent av landets kraftverk förstörts sedan 10 oktober med massiva strömavbrott som följd.