Uber visar miljardförlust – aktien lyfter rejält i efterhandeln

Enligt Uber har bolaget nu 93 miljoner användare som är aktiva varje månad, jämfört med 91 miljoner aktiva användare i slutet av det fjärde kvartalet.

Det totala värdet på samtliga körningar före kostnader för chaufför och andra utgifter steg med 34 procent och uppgick till 14,6 miljarder dollar, totalt 139 miljarder kronor. Bokningarna steg med 3,4 procent vilket visar på svårigheten med att rekrytera nya förare på mättade marknader. Kostnaderna ökade med 35 procent i kvartalet.

Ubers aktie föll 0,4 procent under torsdagens handel till 39,8 dollar, klart under introduktionskursen på 45 dollar. I efterhandeln inledde aktien på plus för att därefter vända ned till minus. En timme in i efterhandeln var aktien upp 3,7 procent.