Uber kan lägga bud på tjänst för cykeldelning

Det rapporterar Axios. Axios skriver att taxitjänstföretag såsom Uber och Lyft har för avsikt att utöka sina erbjudanden i städer, vilket inbegriper diverse fordonsmedel såsom cyklar eller scooters. Finwire rapporterade under förra veckan med hänvisning till nättidningen The Information att Uber-konkurrenten Lyft är nära ett förvärv av Motivate i en affär som uppges uppgå till minst 250 miljoner dollar. Motivate står bland annat bakom tjänsterna CitiBike i New York och Ford GoBike i San Francisco. Förra månaden rapporterade man att 3,18 miljoner människor åkt med företagets cyklar.