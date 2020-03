Tyst och stilla på New Yorks gator

Kreda talar med TT kort efter att New Yorks guvernör Andrew Cuomos hårda restriktioner trätt i kraft på måndagen svensk tid. De innebär att alla icke-samhällsnödvändiga företag ska hålla stängt och de boende ska stanna inne — med undantag för inköp av mat eller medicin. Kortare motionsturer och hundpromenader tillåts också.

”Känslan är lika surrealistisk som efter 11 september-dåden”, konstaterar New Yorkbon och sportskribenten Allan Kreda.

Men Claudia Pizzi Kreda säger att det är svårt att inte dras med av den nervösa stämningen i mataffärerna.

”De senaste helgerna har det nästan varit slagsmål. Jag är inte en person som bunkrar, men i nuläget känns det tryggt att ha 14 rullar toalettpapper hemma. Men jag blir arg på dem som köper tio paket med 14 toapappersrullar”, berättar hon.

Den känslan förbättras inte av vetskapen att New York nu står i centrum för virusutbrottet. Åttamiljonersstaden har konstaterat över 15 000 fall, vilket motsvarar nästan hälften av alla fall i USA, enligt smittskyddsmyndigheten CDC, och omkring fem procent av de globala. Andrew Cuomo har beordrat delstatens sjukhus att öka sin kapacitet med 50 procent, rapporterar tidningen The New York Times.