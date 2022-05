Tyska biljättar backar ur satsning på bildelning

BMW och Mercedes-Benz Mobility Group säljer sitt samriskbolag inom bildelning, Share Now, till Stellantis för en hemlig köpeskilling. Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären aviseras efter att Share Now lämnat Nordamerika 2019 till följd av höga underhållskostnader och ett ”volatilt mobilitetslandskap”, enligt ett uttalande från delägarna då.

Share Now finns idag verksamt i 16 europeiska storstäder. Bolaget har en flotta på 11.000 bilar som betjänar cirka 3,4 miljoner kunder. Stellantis målsättning med Share Now är att bolaget ska hjälpa till att ytterligare driva på vinsttillväxten inom mobilitetsdivision Free2move.

För BMW och Mercedes-Benz del innebär avyttringen av Share Now att fokus kan riktas mot de två kvarvarande gemensamma verksamheterna, Free Now (app för bokning av bilar, taxi och e-scooter och elsparkcyklar), samt Charge Now som är en app för bokning av laddning av elfordon.