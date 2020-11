Tysk studie: Smittorisken större för barn på fritiden

Analysen har gjorts på smittade skolbarn i Hamburg från sommarlovets slut i augusti till höstlovet i oktober. Enligt stadens skolmyndighet hade 78 procent av 372 smittade barn fått smittan utanför skolan.

För barn under 12 år var risken för att bli smittad bara hälften så stor.

171 av Hamburgs 472 skolor registrerade smitta under den här tiden, men bara 23 av dem hade många fall. Många av skolorna med smittade elever registrerade också bara ett fall av smitta per årsgrupp under en och samma tiodagarsperiod. Detta tolkas som elever troligen inte smittade varandra under skoltid.

För att möta den ökade smittspridningen har Tyskland infört en månadslång nedstängning av bland annat barer och restauranger som varar november ut. Skolor och affärer fortsätter dock vara öppna.

Just nu har 475 tyska skolor och 100 förskolor rapporterat att man har pågående utbrott, uppger Lothar Wieler, chef för Robert Koch-institutet för infektionssjukdomar.