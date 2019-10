Tyfon mot Tokyo – en miljon uppmanas evakuera

”Vi kände (tyfonen) Faxia (i september). Men då behövde vi inte ens flytta in utemöbler och krukor. Det här verkar vara på en helt annan nivå. Det tas mycket allvarligare.”

Hagibis, med vindhastigheter på 60 meter per sekund och regnmängder som inte skådats i landet sedan 1958, väntas nå Japan under kvällen, lokal tid, rapporterar nyhetsbyrån Kyodo . Över 16 000 hushåll rapporteras redan vara strömlösa. Sophia Watanabe säger att hon inte har varit med om något liknande.

Över 1.600 flyg har ställts in och för Shinkansentågen mellan Tokyo och Nagoya råder det stopp. Nöjesparkerna Disneyland och Disneysea håller stängt under dagen. Även stora industrier som Honda och Toyota kommer att stänga några av sina fabriker under lördagen.