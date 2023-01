Tydlig trend: Allt fler bostäder läggs ut som ”kommande”

I oroliga tider är det allt fler som väljer att undersöka intresset för sin bostad genom att lägga ut den som kommande försäljning snarare än att annonsera ut den som till salu på exempelvis Hemnet.

Enligt färsk statistik från bostadssajten Booli har det under stora delar av 2022 varit fler bostäder som annonserats ut som snart till salu än som till salu. Totalt var det 126.302 bostäder som marknadsfördes som ”kommande” under 2022, 11 procent fler än året innan. Vissa av dem hängde dock kvar från 2021. 94.524 tillkom under året.

Siffrorna visar att 20.521 objekt som annonserats som kommande togs bort utan att de någonsin gick över till att bli ”till salu”. Om det beror på att de sålts eller att ägaren ångrat sig framgår ej.

Boneo, som ägs av ett antal större mäklarbyråer, är en av aktörerna som rider på den här trenden. Enligt vd:n Fredrik Engdahl var det egentligen den superstarka bostadsmarknaden under pandemin som satte fart på förhandsannonseringen.

”Det var en sådan huggsexa på bostäder. Då var det många, både säljare och mäklare, som valde att publicera bostäder som 'kommande försäljning'”, säger han.

Anledningen var att man då slapp många moment, som fotografering och homestyling. Dessutom kunde man på det sättet slippa att betala annonsavgift till Hemnet.

”Många la upp sin bostad som kommande och så såldes den direkt för ett högt pris”, säger Fredrik Engdahl och konstaterar att det till och med kunde handla om personer som egentligen inte hade tänkt sälja sin bostad.

”För mäklarbranschen blev det här ett sätt att skapa säljare”.

När marknaden nu har vänt och det blivit betydligt svårare för säljare och köpare att mötas är konceptet med kommande försäljningar fortsatt populärt, men av helt andra anledningar. Mycket handlar om att slippa lägga upp bostaden med ett pris, som man sedan kan tvingas att sänka på ett väldigt publikt sätt.

”Lägger man upp objektet som till salu måste man också till exempel ta annonskostnaden. Kommer ingen på visningen måste annonsen ligga kvar och då kanske du måste sänka priset. Det är såklart inte positivt för din affär.”

Även mäklarna vill enligt Fredrik Engdahl undvika objekt som prissänks eftersom det ofta leder till besvärliga diskussioner med köparna.

”Eftersom många i dag är lite tveksamma till att lägga ut sin bostad till salu, så kan det här också bli ett sätt för mäklarna att ändå kunna skriva ett avtal med kunden genom att säga att bostaden kan annonseras som kommande i stället för till salu.”

På så sätt får mäklarna enligt Fredrik Engdahl en kund som inte bara har en potentiell bostad att sälja utan som kanske också är intresserad av att köpa något annat objekt som mäklaren säljer.

Hans råd till den som går i säljtankar just nu är att ta kontakt med så många mäklare man mäktar med. Det viktiga är att i slutänden ta hjälp av en mäklare som kan det lokala området. När marknaden nu är i gungning tycker Fredrik Engdahl att de digitala värderingstjänsterna fungerar sämre än normalt. Målet är att skaffa sig rimliga prisförväntningar – varken för höga eller för låga.

Som vd för Boneo tycker han så klart att man som säljare bör inleda processen med att lägga ut objektet som kommande. Men med det sagt måste man inte nöja sig med de eventuella bud som kommer då. Snarare kan man se det som ett sätt att få ett hum om intresset för bostaden för att sedan bestämma sig för om man ska sälja via traditionell budgivning på den öppna marknaden eller om man ska försöka få ett förhandsbud.

Hur ska man som köpare bete sig när det inte finns något försäljningspris utsatt? Hur vet man om man gör ett bra köp?

”Där gäller egentligen samma sak men från andra hållet. Titta på olika portaler vad som ligger ute och till vilket pris. Prata med olika mäklare om vad som är rimliga priser i området och vad de tror att man behöver betala för att köpa loss en kommande bostad.”

Boolis råd till köpare Håll koll på snart till salu-marknaden för att få en uppfattning om hur stort utbudet är och för att inte riskera att missa några objekt. Det kan vara svårt eftersom vissa bostäder enbart läggs ut på mäklarnas egna hemsidor, men använd de portaler som finns. Tänk på att tiden till avslut kan vara väldigt olika för objekten som marknadsförs som snart till salu. Annonsformen kan ha valts för att bilder inte är tagna ännu, men det kan lika gärna vara så att säljaren måste hitta en ny bostad innan försäljningen. Som köpare innebär detta ofta att man måste kontakta mäklaren för mer information.

Därför väljer säljare att annonsera sin bostad som "kommande". Säljaren vill köpa ny bostad innan försäljningen, men vill vara snabbt redo när det är dags. Bostaden har annonserats som till salu, men såldes inte och säljaren vill invänta rätt period. Säljaren vill känna av marknaden. Att annonsera sin bostad som kommande kan vara ett sätt att slippa öppna visningar. Genom att låta bostaden ligga som kommande en längre tid kan man hoppas att många hinner se den. Källa: Booli