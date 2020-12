Oljepriset föll tillbaka kraftigt under måndagen i spåren av den nya virusoron. Under dagen var spotpriset på Brentolja återigen ned under 50 dollar per fat, och på Stockholmsbörsen hörde sektorn till de stora förlorarna.

Oljepriset pressades liksom världens aktiemarknader ned ordentligt under måndagen.

Vid klockan 19 på måndagskvällen hade spotpriset på nordsjöoljan Brent fallit 3,8 procent till 50,30 dollar per fat. Tidigare under måndagen var priset nere på nivåer kring 49,20 dollar, vilket var första gången på en och en halv vecka priset placerade sig under 50-dollarsstrecket.

Priset på den amerikanska WTI-oljan backade under måndagen 3,2 procent till 47,50 dollar per fat vilket bröt trenden av fem dagar i följd av prisuppgångar.

Måndagens nedgång kom i spåren av att en ny virusmutation som sprider sig i Storbritannien, och som även infört nya striktare restriktioner i Londonområdet. Flera länder, däribland Sverige, har även infört reserestriktioner mot Storbritannien.

Oljepriset har stigit de sju senaste veckorna, men Chiyoki Chen, chefsanalytiker på Sunward Trading, säger till CNBC att de nya resebegränsningarna kan få priset att falla markant den närmsta tiden.

”Brent kan sjunka under 50 dollar per fat och WTI kan sjunka under 45 dollar den här veckan eftersom investerare vill justera positionerna före julhelgen”, säger Chiyoki Chen till nyhetssajten.

Priset på olja är fortsatt ned med runt 24 procent sedan årsskiftet, och trots de senaste veckornas rally har Brentoljan en bra bit kvar till nivåerna före krisen. I början av januari kostade ett fat Brentolja drygt 68 dollar.

”Oljemarknaden har befunnit sig i en positiv trend den senaste månaden och ignorerat negativa faktorer under en ökad optimism kring att vaccinutrullningen skulle återuppliva den globala tillväxten. Men investerarnas muntra förväntningar för 2021 har plötsligt gått upp i rök på grund av en ny variant av viruset”, säger Kazuhiko Saito, analyschef på råvaruhandlaren Fujitomi, till Reuters.

Under måndagen kom också besked från den brittisk-nederländska oljejätten Shell om att bolaget gör ytterligare nedskrivningar på olje- och gastillgångar om 3,5-4,5 miljarder dollar på grund av försämrade prognoser. Den Amsterdamnoterade aktien handlades ned med 5,9 procent.

Även på Stockholmsbörsen hade oljeaktierna en tuff måndag och sektorn hörde till de stora förlorarna. Branschens storspelare Lundin Energy föll 4,7 procent. Bland de mindre spelarna backade IPC 6,9 procent, Enquest 6,6 procent, Tethys Oil 5,5 procent och Africa Oil 5,1 procent.