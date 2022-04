Twitter slår tillbaka mot Elon Musk med ett ”giftpiller”

Dagen efter att Elon Musks bud värt motsvarande 409 miljarder kronor presenterats agerar nu Twiter-styrelsen. På fredagen skaffade styrelsen ett så kallat giftpiller som ska göra det svårt för Elon Musk att öka sin ägarandel över 15 procent utan att styrelsen gett sitt godkännande, rapporterar Wall Street Journal. Elon Musk äger sedan tidigare drygt 9 procent av aktierna i Twitter.

Ett giftpiller är en typ av defensiv taktik som kan användas av ett företags styrelse mot ett övertagande. Genom giftpillret får andra aktieägare rätt att köpa aktier till ett rabatterat pris om någon ägares andel passerar en viss nivå. På så sätt skulle Elon Musks ägarandel kunna späs ut genom att befintliga aktieägare öppnar plånböckerna. Giftpillret gäller ett år framåt.

En källa uppger för nyhetsbyrån Bloomberg att manövern görs för att köpa tid. Styrelsen vill kunna analysera och förhandla om avtalet och att det fortfarande kan komma att accepteras.

Elon Musks bud på 54,2 dollar per aktie imponerade inte på marknaden under torsdagen, aktien föll oväntat 1,7 procent till strax över 45 dollar per aktie. Ett tydligt tecken på att marknaden tvivlar på att budet kan ros i hamn. Bland frågetecknen finns bland annat hur budet ska finansieras, trots att Elon Musk med sin förmögenhet på drygt 2.520 miljarder kronor.

I de dokument som har lämnats in till den amerikanska finansinspektionen SEC finns ingen tydlig finansieringslösning och lejonparten av Elon Musks egen förmögenhet består av aktier och optioner i Tesla.

Elon Musk har dock uppgett att han har råd att köpa hela bolaget och att han också har en reservplan utifall budet inte går igenom, hur den planen ser ut har han dock inte velat avslöja.

Flera aktieägare, däribland den saudiske prinsen Alwaleed bin Talal, har redan avvisat budet eftersom han anser att det inte är ”i närheten” av det värde han ser i bolaget. Enligt Bloombergs miljardärsindex uppskattas hans ägarandel till cirka 4,4 procent.