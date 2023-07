Twitter begränsar antalet lästa tweets

Overifierade konton kan numera läsa högst 600 inlägg per dygn, samtidigt som verifierade konton kan läsa högst 6 000 inlägg per dygn. För nya, overifierade konton, är gränsen satt till högst 300 inlägg per dygn.

Musk skriver att de nya reglerna är temporära, och att de har införts för att motverka ”extrema nivåer av datainsamling och systemmanipulation”.

För att verifiera sitt konto krävs prenumeration på Twitters betaltjänst Twitter Blue som lanserades i november i fjol.

Elon Musks köp av Twitter för 44 miljarder dollar gick igenom i oktober 2022. Han var företagets vd fram till i början av juni då han efterträffades av Linda Yaccarino.