Två 00-talister årets starkaste röster

Det i särklass mest betydelsefulla albumet under 2019 inleds med ljudet av en tandställning som plockas ut.

Billie Eilish, född 2001, fnissar och mumlar något, plockar hörbart ut sin tandställning, säger ”This is the album” och börjar sedan sjunga den vidunderliga Bad guy, med textraden om att hon kanske kommer att förföra din pappa.

Billie Eilish är för evigt inskriven i musikhistorien som den första artist född på 2000-talet som har toppat albumlistan i USA.

Vad Billie Eilish har åstadkommit under 2019 är något som varit en del av popmusikens själ sedan dess födelse på 1950-talet, men blivit allt mer sällsynt i modern tid. Billie Eilish, 17 år, har fått oss i den äldre generationer att känna oss väldigt gamla.

Att lyckas med det i dag, i en tid när ingen längre vill åldras, är sanner­ligen inte lätt.

50-åringar i dag klär sig som 10-åringar i keps och sneakers. Gamla band återbildas och turnerar på nytt. Decennium försvinner ­aldrig utan paketeras om och lanseras nytt. Efter nostalgikonserter om 1970- och 1980-talen är den senaste trenden att minnas sitt 1990-tal.

Men Billie Eilish har verkligen inneburit ett generationsskifte – ett hörbart generationsskifte – både vad det gäller ploppljudet från tandställningen och soundet på debut­albumet When we all fall asleep, where do we go?.

Den andra person som gjort störst avtryck under 2019 är också född på 2000-talet.

Det har sagts mycket om Greta Thunberg, född i januari 2003, men vidden av hennes genomslag blir extra tydligt om man betraktar det ur just ett popperspektiv.

När engelska musiktidningen Q magazine i sin årssammanfattning ber en rad musiker sammanfatta året 2019 är det ett namn som dyker upp hela tiden: Greta Thunberg.

Storbritanniens i dag viktigaste band, The 1975, gjorde i somras en låt där sångaren Matty Healy avstod från att sjunga och i stället överlät mikrofonen till Greta ­Thunberg.

Disjockeyn Fatboy Slimboy hade vid millennieskiftet en gigantisk hit med låten Right here, right now. När Greta Thunberg råkade använda just den frasen i sitt tal i FN i september var det en perfekt anledning för Fatboy Slim att göra en mix av Greta-talet och sin dansgolvsklassiker.

Youtube-klippen där Fatboy Slim får arenor att explodera till rösten av en svensk 16-årig aktivist hade så sent som i fjol ­varit omöjliga att ens fantisera om.