Sista försöket misslyckades – ”ser väldigt mörkt ut”

På fredagen avgjordes sannolikt om Com Hems kunder kan titta på TV4 och C More under julledigheten. Kanalerna är sedan mitten av december släckta i Com Hems sändningar, som når 1,6 miljoner hushåll, sedan Com Hem och dess ägare Tele2 inte har lyckats nå ett nytt rättighetsavtal med TV4 och dess ägare Telia.

Enligt Di:s uppgifter hölls ett möte under fredagen med förhoppningen att nå en överenskommelse, vilket sannolikt är det sista försöket som görs innan berörda chefer går på julledighet.

Men enligt uppgift gick mötet inte bättre än under tidigare försök. Parterna sitter alltjämt djupt nedgrävda i var sin skyttegrav.

”Det har brutit samman”, säger en källa till Di.